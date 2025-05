Dajana Eitberger hört nach den Olympischen Spielen 2026 auf. Das bestätigte die 34-Jährige unserer Redaktion am Rande ihres Heimrennens, dem Sommerrodelcups in Ilmenau am Wochenende. Was lange durch die Medienlandschaft waberte und immer mal als Andeutung im Raum stand, ist nun Gewissheit. Nach den Wettkämpfen auf der Eisschlange im italienischen Cortina d’Ampezzo soll endgültig Schluss sein.