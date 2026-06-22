In Folge des Unfalls auf der B90 bei Traßdorf (Ortsteil von Stadtilm) ist jetzt eine weitere Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtet, ist jetzt auch der 89 Jahre alte Beifahrer des Unfallverursachers verstorben. Damit sind nun drei der vier Fahrzeuginsassen – nämlich alle bis auf den Fahrer des Ford – tot. Der Fahrzeugführer hatte den schweren Crash am Vormittag des 13. Juni verursacht, weil er verbotenerweise auf der Bundesstraße wenden wollte. Ein zu dieser Zeit von der Autobahn 71 abfahrender Wagen war daraufhin mit seiner Front in die Seite des Autos gekracht und hatte Feuer gefangen.