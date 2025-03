„Wanted: Young Talents in Bad Liebenstein“ – diesen Aufruf hat die Bad Liebenstein GmbH nach der erfolgreichen Premiere erneut gestartet. Wer kann sich bewerben? Dazu heißt es: „Ihr habt coole Rhythmen im Blut oder performt das beste Drum-Solo aller Zeiten? Die besten Breakdance Moves sind euch in Fleisch und Blut über gegangen? Wenn ihr als DJ auflegt, bebt der Dancefloor? Ihr habt rockige Gitarrensounds drauf? Ihr legt einen akrobatischen Tanz der Worte auf die Bühne? Ihr habt es einfach drauf? Ihr wollt es euch und der Region beweisen? Dann ist das eure Chance. Im Juli und August finden im Neuen Kurpark in Bad Liebenstein Young-Talents-Abende statt. Ganz egal, ob ihr eine Band seid, Musiker, Solokünstler, eine Performance drauf habt, die so noch niemand gesehen hat, Poetry slamt oder eine andere Art von darstellender Kunst in petto habt – alle Formen sind willkommen.“