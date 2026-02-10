 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Sind Sie im Olympia-Fieber?

Jetzt abstimmen! Sind Sie im Olympia-Fieber?

Die Spiele von Mailand-Cortina begeistern seit dem Wochenende ein Millionen-Publikum. Sind auch Sie am TV und mit Ihrer Heimatzeitung dabei?

Jetzt abstimmen!: Sind Sie im Olympia-Fieber?
1
Olympia Symbolbild Foto: red

Im Langlauf verlief der Auftakt bei den Olympischen Winterspielen in Italien aus Thüringer Sicht noch nicht nach Wunsch. Aber spätestens seit dem Gold-Rennen von Rodel-Ass Max Langenhan und der Bronze-Medaille in der Biathlon-Mixed-Staffel fiebert der Thüringer Wald mit den deutschen Athleten in den Alpen. Olympia begeistert Millionen Menschen bei den Live-Übertragungen im TV. Und die Leserinnen und Leser unserer Zeitung blättern Tag für Tag neugierig durch Sportseiten, um Hintergrundberichte und Analysen unserer Sportredakteure vor Ort und in der heimischen Redaktion zu lesen.

Nach der Werbung weiterlesen

Wir fragen: Wie sieht es mit Ihrer Olympia-Begeisterung aus? Welche Erinnerungen haben Sie an die Winterspiele der vergangenen Jahrzehnte? Machen Sie mit bei unserer Umfrage oder schreiben Sie uns an lokal.hildburghausen@freies-wort.de. Wir möchten erfahren, ob Sie mitfiebern und wem sie die Daumen drücken. Und auch, ob die Spiele auch in diesem Jahr das Zeug haben, Ihren Tagesplan ein wenig zu verändern, um live mit dabei sein zu können.