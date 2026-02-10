Jetzt abstimmen!: Sind Sie im Olympia-Fieber?

Wir fragen: Wie sieht es mit Ihrer Olympia-Begeisterung aus? Welche Erinnerungen haben Sie an die Winterspiele der vergangenen Jahrzehnte? Machen Sie mit bei unserer Umfrage oder schreiben Sie uns an lokal.hildburghausen@freies-wort.de. Wir möchten erfahren, ob Sie mitfiebern und wem sie die Daumen drücken. Und auch, ob die Spiele auch in diesem Jahr das Zeug haben, Ihren Tagesplan ein wenig zu verändern, um live mit dabei sein zu können.