Im Langlauf verlief der Auftakt bei den Olympischen Winterspielen in Italien aus Thüringer Sicht noch nicht nach Wunsch. Aber spätestens seit dem Gold-Rennen von Rodel-Ass Max Langenhan und der Bronze-Medaille in der Biathlon-Mixed-Staffel fiebert der Thüringer Wald mit den deutschen Athleten in den Alpen. Olympia begeistert Millionen Menschen bei den Live-Übertragungen im TV. Und die Leserinnen und Leser unserer Zeitung blättern Tag für Tag neugierig durch Sportseiten, um Hintergrundberichte und Analysen unserer Sportredakteure vor Ort und in der heimischen Redaktion zu lesen.
Jetzt abstimmen! Sind Sie im Olympia-Fieber?
Redaktion 10.02.2026 - 12:00 Uhr