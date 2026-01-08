Dieser Brauch kommt angeblich aus Schweden – weil ein bekanntes Möbelhaus das „Knutfest“ hierzulande einst populär gemacht hat. Fenster auf, Baum raus, Weihnachten ist erledigt – so die Device. In vielen Gemeinden setzen die örtlichen Feuerwehren seit ein paar Jahren noch eins drauf: Nach Baum raus kommt Baum brennt. Das gemeinschaftlichen Baumverbrennen rund um den 6. Januar hat mittlerweile vielerorts Event-Charakter: Zu den lodernden Flammen und knisternden Ästen gibt es Bier und Bratwürste – oder eben noch Glühwein, so er vom Fest übrig geblieben ist.
Jetzt abstimmen! Brennt Ihr Baum oder bleibt er stehen?
Redaktion 08.01.2026 - 10:45 Uhr