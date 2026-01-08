Jetzt abstimmen!: Brennt Ihr Baum oder bleibt er stehen?

 
Raus mit dem Weihnachtsbaum oder doch noch stehen lassen? Während vielerorts das gemeinsame Baumverbrennen zum Dorfereignis wird, halten andere an alten Traditionen fest. Wir möchten wissen, wie Sie es handhaben.

1
Brennender Weihnachtsbaum (Symbolbild.) Foto: red

Dieser Brauch kommt angeblich aus Schweden – weil ein bekanntes Möbelhaus das „Knutfest“ hierzulande einst populär gemacht hat. Fenster auf, Baum raus, Weihnachten ist erledigt – so die Device. In vielen Gemeinden setzen die örtlichen Feuerwehren seit ein paar Jahren noch eins drauf: Nach Baum raus kommt Baum brennt. Das gemeinschaftlichen Baumverbrennen rund um den 6. Januar hat mittlerweile vielerorts Event-Charakter: Zu den lodernden Flammen und knisternden Ästen gibt es Bier und Bratwürste – oder eben noch Glühwein, so er vom Fest übrig geblieben ist.

Man kommt zusammen und für die Kinder ist es meist ein Ereignis – auch wenn manchmal Brandlöcher durch Funkenflug in den Klamotten zu beklagen sind und nach dem Baumverbrennen meist alles in die Wäsche muss, um den Qualm wieder loszuwerden. Der Brauch ist allerdings nicht unumstritten. Manche mögen ihn, andere nicht. Deshalb fragen wir Sie in dieser Woche, was Sie mit Ihrem Baum nach dem Fest anstellen.

 

 