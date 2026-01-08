Jetzt abstimmen!: Brennt Ihr Baum oder bleibt er stehen?

Man kommt zusammen und für die Kinder ist es meist ein Ereignis – auch wenn manchmal Brandlöcher durch Funkenflug in den Klamotten zu beklagen sind und nach dem Baumverbrennen meist alles in die Wäsche muss, um den Qualm wieder loszuwerden. Der Brauch ist allerdings nicht unumstritten. Manche mögen ihn, andere nicht. Deshalb fragen wir Sie in dieser Woche, was Sie mit Ihrem Baum nach dem Fest anstellen.