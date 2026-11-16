Jet der nächsten Generation: Industrie fordert Entscheidung über nächstes Kampfflugzeug

München - Nach dem Scheitern des französisch-deutschen Kampfflugzeugprojekts FCAS hätte die deutsche Luftfahrtindustrie gerne Klarheit über den weiteren Weg. Der Chef des Triebwerkherstellers MTU appellierte bei einer Feierstunde in München an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), eine schnelle Entscheidung zu treffen. "Im militärischen Bereich stehen wir gerade an einer entscheidenden Wegkreuzung", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Bussmann. "Dabei zählen wir auf Sie, Herr Bundeskanzler." Merz ging in seiner kurzen Rede auf diesen Punkt nicht ein.