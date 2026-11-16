Jet der nächsten Generation: Industrie fordert Entscheidung über nächstes Kampfflugzeug

Dabei geht es um die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs für Luftwaffe und andere europäische Streitkräfte. Im Juni war die eigentlich geplante gemeinsame französisch-deutsche Entwicklung im Wesentlichen an innerfranzösischen Streitigkeiten gescheitert. Dem Vernehmen nach beanspruchte Dassault - Hersteller des Rafale-Jets - die Führungsrolle, die auch Airbus gern eingenommen hätte. MTU ist an der Entwicklung der Triebwerke interessiert. Der Münchner Dax-Konzern stellt überwiegend zivile Triebwerke her, doch die kleine Militärsparte fertigt und wartet unter anderem die Eurofighter-Triebwerke.