Traditionelle Bestattungen auf dem Friedhof – in einem Sarg oder einer Urne – kennt jeder. Doch ist das überhaupt noch zeitgemäß? Immer mehr Menschen wünschen sich andere, unkonventionellere Bestattungsformen – weg vom klassischen Friedhofsgrab, das regelmäßig gepflegt werden muss. Und tatsächlich gibt es nun eine neue Möglichkeit, die nicht nur pflegeleichter ist, sondern auch noch einen Beitrag für die Umwelt leistet. Es handelt sich um eine ganz besondere Form der Unterwasserbestattungen. In einem Lebensriff in Spanien soll aus dem Tod neues Leben entstehen. Auch Deutsche können im Mittelmeer ihre letzte Ruhe finden. Der Ilmenauer Bestatter Jeremy Reise arbeitet dafür nach eigenen Angaben als erster und einziger in ganz Thüringen mit einer spanischen Firma zusammen.