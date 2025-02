Mit dem Tod beschäftigen sich die meisten Menschen nur ungern. Anders Jeremy Reise, zu seinem täglichen Leben gehört der Tod dazu. Denn der junge Mann arbeitet als Bestatter. Vor wenigen Wochen hat er sogar sein eigenes Bestattungsunternehmen in Ilmenau gegründet. Und an diesem ist so einiges besonders – wie auch an Jeremy Reises Weg in die Bestattungsbranche.