Hans, Paulina, Wanja und Alina haben an diesem sonnigen Aprilsamstag jede Menge „Kundschaft“. Die vier Schüler der Jahrgangsstufe 7 stehen beim diesjährigen Tag der offenen Tür als Jenaplan-Experten all jenen Gästen ihrer Schule für exklusive Führungen zur Verfügung, die neugierig auf das Schulgebäude, die Unterrichtsräume, die Ausstattung und das ganzheitliche Lernen der Schüler sind. Und das sind viele. Schon bei der Eröffnung auf dem Schulhof, wo die Trompetenschüler des dritten Jahrgangs unter Leitung ihres Lehrers Ingo Einecke den Tag mit schwungvollen Weisen eröffnen, Frühlingsgedichte rezitiert werden und Frühlingslieder erklingen, ist das Interesse der Eltern, Großeltern und Geschwister groß. „Wir haben den Tag im Kollegium und mit den Schülern wieder gut vorbereitet und freuen uns über die vielen Besucher – und natürlich das schöne Frühlingswetter“, sagt Schulleiterin Judith Csutorka.