Der Tag begann um 10 Uhr morgens bei herrlichem Sonnenschein mit einer kleinen Wanderung vom Waldgasthof am Knüllfeld, vorbei am Großem Herrmannsberg zum Naturschutzgebiet Ganswiese. Dort wurden die Schülerinnen und Schüler vom Vorsitzenden der Nabu-Ortsgruppe Steinbach-Hallenberg Andreas Marr und von Dennis Ullrich empfangen und über die botanischen Besonderheiten des Naturschutzgebietes informiert. In gemeinsamer Runde wurden anschließend die Ursachen für das heutige Waldsterben thematisiert und über die Bedeutung der Aufforstung gesprochen.