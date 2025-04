Samstags in die Schule gehen? Für viele Schüler ist das eine schlimme Vorstellung. Nicht für die Jungen und Mädchen der Jenaplan-Schule in Suhl und Schmiedefeld. Um ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern zum Tag der offenen Tür zu zeigen, wie sie lernen, haben sie am Samstag erneut Platz genommen auf der Schulbank. 90 Minuten lang können die zahlreichen Schulbesucher von Raum zu Raum wandern und den Schulalltag erleben.