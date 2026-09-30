Bach, Mozart, Haydn, Beethoven ... Männer prägten jahrhundertelang die Musikgeschichte. Frauen komponierten durchaus auch, kamen aber kaum zur Aufführung und gerieten schnell wieder in Vergessenheit. „Zum Glück ändert sich das mit der jüngeren Forschung“, sagt Friederike Kienle. Dass zum traditionellen Herbstkonzert der Jenaer Philharmonie im Theater im Schlossgarten eine Frau am Dirigentenpult steht, ist eine Premiere. Unter dem Motto „Fortissima! Meisterinnenwerke“ widmet es sich ganz starken Frauen.