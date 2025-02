Jena (dpa/th) - Ein Mann hat in der Nacht Polizisten mit einer Axt bedroht, als sie diese ihn nach einem Diebstahl stellten. Laut Polizeiangaben wollte der 32-Jährige am frühen Morgen einen Roller in der Felix-Auerbach-Straße in Jena stehlen. Zeugen alarmierten die Beamten und fanden den Mann, der das Fahrzeug mehrere hundert Meter weit weggeschoben hatte.