Keinesfalls ist Schule gleich Schule. Und auch hier ist es wie im restlichen Leben: über Schule geredet wird meist nur, wenn sie negativ aus dem Rahmen fällt. Alles andere wird als selbstverständlich betrachtet. Auch außerordentliches Engagement. Doch genau das ist eben nicht alltäglich – an der Schmiedefelder Gemeinschaftsschule, dem Haus II der Jena-Plan-Schule, schon. Das ist nur einer der wichtigen Gründe, warum dieser besondere Ort des Lernens für das Leben nicht kampflos angekündigten Sparzwängen geopfert werden soll. In der Bürgerinitiative „Kurze Beine – kurze Wege“ (BI) machen sich Eltern, Großeltern, Freunde, Vereine, ansässige Unternehmer stark.