Wer mit offenen Augen durch ein Stadtgebiet zieht, braucht in der Regel nicht lange, ehe er über Müll stolpert. Mal sind es sorglos weggeworfene Zigarettenstummel, Verpackungen, die ihren Zweck erfüllt haben, nicht mehr gebraucht werden, mal sind es Essensreste, Getränkedosen oder andere Hinterlassenschaften. Auch wenn die Kleinsten der Stadt dafür eher weniger verantwortlich sein dürften, so räumten sie dennoch in der Stadt auf. Mithilfe einer Projektwoche an der Jena-Plan-Schule in Suhl soll den Erst- bis Drittklässlern beigebracht werden, welchen Einfluss Müll auf die Natur haben kann, wie er das Tierreich beeinflusst und die Umwelt beeinträchtigt.