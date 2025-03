Ostern steht vor der Tür und der Osterhase hat in den nächsten fünf Wochen alle Hasenpfoten voll zu tun. „Doch während er fleißig Eier verteilt, erleben viele seiner flauschigen Helfer das Osterfest leider nicht mehr“, berichtet Polizeisprecherin Julia Kohl. Schaut man auf das Jahr 2024 zurück gab es von Jahresanfang bis zum Osterfest 13 Wildunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen, in denen Hasen involviert waren. In sieben Fällen endete der Zusammenstoß für die Vierbeiner tödlich.