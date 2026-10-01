Denn dann heißt es laut der hiesigen Stadtverwaltung: „Hildburghausen und Würselen im Gespräch: Online-Dialoge zu Erfahrungen und Bildern von Ost und West“. Folgendes hat man sich vonseiten der Stadt einer Pressemitteilung zufolge unter anderem dabei vorgestellt: „Hildburghausen: Osten. Würselen: Westen. Ehemals? Oder noch immer? Die deutsche Teilung ist Geschichte. Doch welche Erfahrungen und Bilder voneinander wirken bis heute nach?“