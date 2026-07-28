Jede Stimme zählt: Themaer Projekt für Demografiepreis nominiert

Das nominierte Projekt „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ findet am Weltkindertag am 20. September in Themar statt und hat sich in kurzer Zeit zu einer besonderen Veranstaltung für Familien entwickelt. Was auf den ersten Blick wie ein buntes Kinderfest erscheint, verfolgt zukunftsweisende Ziele: Kinder sollen ihre Rechte kennenlernen, Selbstvertrauen entwickeln, Selbstwirksamkeit erleben und dabei verstehen, dass sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Gleichzeitig werden Familien, Vereine und Institutionen miteinander vernetzt und in den Austausch miteinander gebracht.