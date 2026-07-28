Jede Stimme zählt: Themaer Projekt für Demografiepreis nominiert

Der demografische Wandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Sinkende Einwohnerzahlen, eine älter werdende Gesellschaft und der Verlust von Begegnungsorten verändern das Leben insbesondere im ländlichen Raum. Gleichzeitig entstehen überall in Thüringen engagierte Initiativen, die mit Kreativität, Zusammenhalt und ehrenamtlichem Einsatz neue Wege gehen. Genau dieses Engagement würdigt das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur mit dem Thüringer Demografiepreis 2026 unter dem Motto „heimat:Thüringen!“.