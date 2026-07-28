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  6. Themaer Projekt für Demografiepreis nominiert

Jede Stimme zählt Themaer Projekt für Demografiepreis nominiert

Das Projekt „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ ist in die Endauswahl für den Preis gekommen. Nun entscheiden die Bürgerinnen und Bürger.

Jede Stimme zählt: Themaer Projekt für Demografiepreis nominiert
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Das Projekt „Dein Tag“ war im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg. Foto: Archiv/Steffen Ittig

Der demografische Wandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Sinkende Einwohnerzahlen, eine älter werdende Gesellschaft und der Verlust von Begegnungsorten verändern das Leben insbesondere im ländlichen Raum. Gleichzeitig entstehen überall in Thüringen engagierte Initiativen, die mit Kreativität, Zusammenhalt und ehrenamtlichem Einsatz neue Wege gehen. Genau dieses Engagement würdigt das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur mit dem Thüringer Demografiepreis 2026 unter dem Motto „heimat:Thüringen!“.

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Aus zahlreichen Bewerbungen wurden landesweit 17 Projekte ausgewählt, die nun in die öffentliche Voting-Phase eingezogen sind. Mit dabei ist auch ein Projekt aus dem Landkreis Hildburghausen: „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“, eingereicht vom Verein zur Förderung der Demokratie und Weltoffenheit.

Nachhaltige Impulse für die Region

Der Thüringer Demografiepreis zeichnet Projekte aus, die den Folgen des demografischen Wandels aktiv begegnen und den Freistaat lebenswerter gestalten. Entscheidend ist, dass Menschen vor Ort Verantwortung übernehmen, neue Ideen entwickeln und nachhaltige Impulse für ihre Region setzen. Die drei Preisträger erhalten Preisgelder in Höhe von 13.000 Euro, 10.000 Euro beziehungsweise 7.000 Euro. Über die Gewinner entscheidet das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur auf Grundlage der Ergebnisse des öffentlichen Online-Votings. Jede Stimme kann daher entscheidend sein.

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21.09.2025 16:19 Weltkindertag in Themar Tausende Besucher zum Kinderfest in Themar

Die vielen Mitmach-Angebote, Spiel- und Sportaktivitäten machen Themar am Samstag zum Kinderparadies. Hier sind die Bilder dazu.

Das nominierte Projekt „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ findet am Weltkindertag am 20. September in Themar statt und hat sich in kurzer Zeit zu einer besonderen Veranstaltung für Familien entwickelt. Was auf den ersten Blick wie ein buntes Kinderfest erscheint, verfolgt zukunftsweisende Ziele: Kinder sollen ihre Rechte kennenlernen, Selbstvertrauen entwickeln, Selbstwirksamkeit erleben und dabei verstehen, dass sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Gleichzeitig werden Familien, Vereine und Institutionen miteinander vernetzt und in den Austausch miteinander gebracht.

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14.07.2026 06:00 Online-Voting für Demografiepreis „Schmalle für Alle“ und Haselpipe sind im Rennen

Zwei Projekte aus dem Landkreis haben es in die Endauswahl für den Thüringer Demografiepreis geschafft. Nun entscheidet eine öffentliche Online-Abstimmung überdie Gewinner.

Mit dem Einzug in die Voting-Phase für den Thüringer Demografiepreis hat das Projekt bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nun liegt es an der Bevölkerung, dieses Engagement zu unterstützen. Jede abgegebene Stimme bringt das Projekt einen Schritt näher an den Preis. Eine Auszeichnung wäre eine wertvolle Anerkennung für die vielen Ehrenamtlichen, Vereine und Institutionen, die mit großem Engagement zum Gelingen von „Dein Tag“ beitragen.

Preisgeld für Kindertag 2027

Gleichzeitig würde sie die Bedeutung des Projekts über die Region hinaus sichtbar machen und zeigen, welches Potenzial in gemeinschaftlichem Engagement im ländlichen Raum steckt. Das Preisgeld würde in erster Linie zur Finanzierung des Familienfestes „Dein Tag – Stark durch Kinderrechte, stark durchs Leben“ im Jahr 2027 eingesetzt.

Bis zum 9. August kann online unter www.heimat.thueringen.de/ für das Projekt abgestimmt werden.