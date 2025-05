Gerade mal drei Wochen konnten die Kinder und Jugendlichen des Staatlichen Förderzentrum Jean-Paul in Meiningen ihr neues Spielgerät nutzen. Unbekannten durchschnitten am Montag in den Abendstunden die Slackline. Das ist ein Kunstfaserband oder Gurtband, das zwischen zwei Bäumen als Befestigung gespannt ist. Ähnlich wie beim Seiltanzen, kann auf dem Band balanciert werden.