Das Jean-Paul-Förderzentrum kämpft um die Neubesetzung der Küchenkraft-Stelle. Schulleiterin Julia Brachmann sprach von einem „unzumutbaren Zustand“. Sie forderte Politik und Verwaltung auf, eine Lösung zu finden – zumal die Unterstützung durch eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr nach diesem Schuljahr endet. Für eine entsprechende Petition an den Bildungsausschuss des Landkreises sammelten Eltern 364 Unterschriften.