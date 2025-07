Das Landratsamt will die Stelle einer Küchenfachkraft am Staatlichen Förderzentrum Jean Paul in Meiningen nicht neu besetzen. Bildungsausschusschef Fabian Giesder (SPD) hat dafür den von CDU und AfD in der Debatte zum diesjährigen Haushaltsplan durchgesetzten Antrag als Grund angeführt, wonach 20 unbesetzte Stellen im Landratsamt zu streichen seien.