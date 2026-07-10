Mit einem Gefühl der Erleichterung und großer Zuversicht verabschiedete sich die Jean-Paul-Förderschule in die Sommerferien. Nach Monaten des Bangens um die Essensversorgung und zahlreichen Gesprächen mit Behörden kann Schulleiterin Julia Bachmann auf einen wichtigen Erfolg blicken: Nach der eingereichten Petition mit 364 Stimmen, die an den Bildungsausschuss des Kreistages übergeben wurde, kämpfte die Förderschule um die Neubesetzung der Küchenkraft-Stelle. Für das kommende Schuljahr erhält die Schule eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst. Zusätzlich stellt das Schulamt eine Pädagogische Assistenzkraft zur Verfügung, die die hauswirtschaftlichen Arbeiten in der Küche unterstützt. Damit ist die Versorgung der Schüler zunächst für ein Jahr gesichert.