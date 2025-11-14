Sie lästern manchmal über Angsthasen und Schmutzfinken? Sie benutzen Gänsefüßchen und hören dem Wetterfrosch zu? Oder haben sie noch einen Schlafrock an und empfinden ziemlichen Weltschmerz? In sämtlichen Fällen stehen sie unter dem Einfluss von Jean Paul. Denn all diese Wortschöpfungen hat dieser fränkisch-thüringische Dichter vor mehr als 200 Jahren in die deutsche Sprache eingebracht. Auch das Eiweiß, der Fallschirm und der Doppelgänger gelten als Wort-Erfindungen dieses Mannes, der auch im Werratal wirkte.