Jazztage Vielseitiges Programm für Jazzfans

Dem Partyvolk mit Anspruch ist die „Friday-Night-Party“ am 8. November ab 21 Uhr im Gesellschaftshaus Sonneberg mit der Kölner Band „Radius“ vorbehalten. „Radius“ ist eine der angesagtesten deutschen Funk-Bands und rockt seit über zehn Jahren mit ihrer energiegeladenen und unverwechselbaren Musik die Bühnen. Eine der funkigsten Bläsersätze der Republik trifft hier auf tuffige Keyboard-Klänge und den twängigen Groove der Gitarre. Mit einer Mischung aus Backbeat und funky Basslines geht diese Musik direkt ins Herz und in die Hüftregion. Als rein instrumentale Band schafft sie es, eine Explosion aus feel-good-vibes und hochenergetischen Bläser- und Gitarrenriffs auf die Bühne zu bringen. Alles ist dem Groove untergeordnet, erinnert mal an Stevie Wonder und Vulfpeck, mal an eine Mixtur aus Bob Marley und Herbie Hancock.

Neu in der Programmstruktur der Jazztage ist die „Farewell Party“ am Sonntag, 22. November, ab 18 Uhr im Gesellschaftshaus mit dem „SydO Quartet“ aus Frankreich. Das „SydO Quartet“ zollt den großartigen Kompositionen der legendären Rockband Supertramp jazzigen Tribut. Hier wird das kreative Genie dieser erfolgreichen Gruppe von einem Jazzquartett neu interpretiert. Hauptinitiatoren dieses außergewöhnlichen Projekts sind der Pianist Dominique Fillon und der Trompeter Sylvain Gontard, die in ihrer französischen Heimat zur ersten Reihe in der Jazzmusik gehören. Die besondere Herausforderung bestand darin, mit der rein akustischen Instrumentierung und der angepeilten Jazz-Stilistik die Songs so zu interpretieren, dass diese ihre ursprüngliche Ästhetik und Kraft nicht verlieren würden. Dieser Aufgabe haben sich die hochsensiblen Musiker von „SydO“ mit großem Kreativpotenzial gestellt.

Ergänzend zu den Konzerten des Festivals zeigen die Sonneberger Jazzfreunde quasi als Nachschlag in Zusammenarbeit mit den Kammerlichtspielen Sonneberg am Freitag, 22. November, um 19 Uhr den Film „Billie – Legende des Jazz“ über die herausragende amerikanische Jazz-Sängerin Billie Holiday.

Der Kartenvorverkauf für die Sonneberger Jazztage hat am 1. September begonnen.

Weitere Informationen und Hinweise dazu unter:

www.son-jazz.de/tickets.html