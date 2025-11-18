Auch bei der zweiten Session im kleinen Saal und Foyer des Gesellschaftshauses Sonneberg war die Morgenveranstaltung der „39. Sonneberger Jazztage“ sehr gut besucht. Die neue Location wurde also angenommen. Nach einer erfolgreichen Premiere im Lindenhof von Neustadt spielte die Jazzband „Playing Family“, die bereits 1964 von jungen Studenten unter Leitung von Janusz Nowotarski in Krakau gegründet worden war. Sie begeisterten sich und das nationale Publikum mit original Dixieland-Sound aus New Orleans. Nach dem Generationenwechsel 2021 übernahm der Sohn des Bandgründers, der Klarinettist und Saxophonist Leszek Nowotarski die musikalische Leitung. Die neuen jungen Bandmitglieder sind Absolventen der Musikhochschulen Krakau und Katowice, also echte Profis mit Herz und mit einer Begeisterung für Swing und traditionellen Jazz.