Am Dienstagabend hatten sich – überaus zahlreich! – hiesige und auswärtige Jazzfreunde eingefunden, um bei der Vernissage einer Fotoausstellung nicht zu fehlen, die anlässlich der 50. Ilmenauer Jazztage erarbeitet worden war. Doch nicht allein die wunderbare Exposition zur Jazzgeschichte in der Stadt, die am 3. Dezember 1956 mit dem ersten Jazzkonzert in der Städtischen Turnhalle in der Karl-Zink-Straße ihren Anfang genommen hatte, war der Anziehungspunkt fürs Kommen. Auch war Conny Bauer, der Posaunist mit dem endlosen Atem beim scheinbar atemlosen Spiel, als musikalischer Höhepunkt angekündigt.