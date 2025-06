Mit „Kaisers New World“ eröffnet der Jazzclub Ilmenau am Freitag, 13. Juni, seine Sommerkonzerte im Schülerfreizeitzentrum am Großen Teich. Nach einem sehr erfolgreichen Jubiläumsfestival geht es nach einer kurzen Pause mit den beliebten Open-Air-Konzerten weiter. Es gibt auch eine Schlechtwettervariante im Saal, ab 19 Uhr brennt der Rost und für gute Getränke ist gesorgt, teilt Michael Möller vom Verein mit.