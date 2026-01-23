Jazz-Stimme des Ostens: Sie war einfach „die Lütte“ – Angelika Mann ist tot

Im Osten wurde Angelika Mann vor allem mit dem Jazz in Verbindung gebracht: Die gelernte Apothekerin startete in den 1970er Jahren mit ihrer Musikkarriere richtig durch: Zunächst an der Seite des Komponisten Reinhard Lakomy. Ihre unverwechselbare Stimme ist etwa auf Lakomys millionenfach verkaufter Kinderschallplatte „Traumzauberbaum“ zu hören. Mann sang aber auch mit Manfred Krug und der Jazz-Sängerin Uschi Brüning, war Frontfrau der Band Obelisk und moderierte die Sendung „Rockmusik zum Anfassen“ im DDR-Fernsehen.