Jazz-Stimme des Ostens: Sie war einfach „die Lütte“ – Angelika Mann ist tot

Auch im Westen Fuß gefasst

In den 1980er Jahren war dann Schluss: Mann stellte einen Ausreiseantrag und durfte 1985 in den Westen. In Ihrer Autobiografie „Was treibt mich nur?“, die sie 2017 auch in Suhl vorstellte, blickte sie intensiv auf die DDR-Zeit zurück. „Seit Jahren kämpfte man immer um dieselben Dinge: Texte, Musik, Klamotten, Auftritte, Musikinstrumente“, heißt es in dem Buch. Sie wurde auch drangsaliert, weil sie die Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung mit unterschrieben hatte. Costa Cordalis, der gerade auf DDR-Tournee war, hatte sie zuvor schon ihren Flügel mitgegeben.