Zu den Glanzlichtern des 15 Titel umfassenden Albums gehören das auf klassischen Motiven basierende "Tears Of Hope", das feurig-perkussive, von seiner kleinen Tochter Ava inspirierte "Ava's Dance In The Moonlight" und das ganz in der Flamenco-Tradition angesiedelte "Esmeralda". Gerade bei letzterem Song lässt die jugendlich wirkende Jazz-Legende wieder mit pfeilschnellen Solo-Läufen aufhorchen – hochkomplexe Licks, die ihn bereits als 19-Jährigen in Chick Coreas Band "Return To Forever" zum globalen Gitarren-Helden werden ließen.