Das „Paul Vogtmann Quartett“ ist am Samstag, 15. März, um 19.30 Uhr im Prinzenhofkeller in Arnstadt zu erleben. Wie die IG Jazz Arnstadt informiert, ist das „Paul Vogtmann Quartett“ ein hoch ambitioniertes Projekt junger Musiker unter der Leitung des Pianisten Paul Vogtmann. Die besten Jazzmusiker Weimars vereine er in seiner Band, heißt es. Aktuell haben sie ein Herbie-Hancock-Tribute-Programm erarbeitet und spielen dessen Musik der 90er-Jahre. Herbie Hancock hatte in dieser Zeit Pop-Hits bearbeitet und ihnen einen ernsteren und tieferen Jazzsound verliehen. Es gibt aber auch altbekannte Stücke des Meisters an den Keys zu hören. Tickets gibt es unter www.ig-jazz-arnstadt.de, in der Tourist-Information oder an der Abendkasse.