Zum zweiten Mal brachte Christoph Armbrecht eine exklusive und außerordentliche Koryphäe des gegenwärtigen Jazz auf die Bühne des Sonneberger Rathaussaales. Der Arzt, Musiker und künstlerische Leiter der Sonneberger Jazzfreunde machte es möglich, dass die vielen Jazzfans der ganzen Region gleich zwei unerhört geniale Musikerseelen kennen und erleben durften: die junge Mozart-Jazzpianistin Younee zum Neujahrskonzert und an diesem Samstag den ebenso jungen, kreativen und kommunikativen Crack der Jazzszene, Luca Sestak.