Stephanie Lottermoser ist Saxofonistin, Sängerin, Komponistin, Produzentin und seit letztem Freitag eine jener starken, jungen Frauen der deutschen Jazz-Szene, welche im Arnstädter Prinzenhofkeller ihre Visitenkarte abgegeben haben. Dass die IG Jazz einmal mehr ein feines Gespür bei der Künstlerauswahl bewies, zeigten als Erstes die vielen extra Stühle, welche hereingetragen werden mussten, um dem Publikumsinteresse gerecht zu werden. Und als Zweites der herzliche und starke Beifall, mit dem die Künstlerin bedacht wurde.