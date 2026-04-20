Man nehme ein Klavier, einen Bass und ein Schlagzeug – und fertig ist das klassische Jazz-Trio. Nicklas Koppe (Piano/Synth), Felix Gerbig (Bass) und Christian Schmidt (Drums) darauf zu reduzieren, wäre allerdings zu kurz gedacht. Denn die drei Musiker, die als Red Orange Trio unterwegs sind, sind eindeutig mehr als eine klassische Jazz-Formation. Davon konnte sich jetzt das Publikum im Arnstädter Prinzenhofkeller beim Konzert der IG Jazz überzeugen.