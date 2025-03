Die meisten von uns werden sich an die göttliche Jazzpianisten-Trinität erinnern, die sich in den 1960er-Jahren herausgebildet hat: Keith Jarrett (*1945), Chic Corea (*1941) und Herbie Hancock (*1940). Ausgerechnet der älteste des Trios war der modernste, der stets zwei Seelen in seiner Brust besaß, den akustischen „reinen“ Jazz und den Elektro-Funk. Was beide Seelen verband, war die großartige Tanzbarkeit seiner Musik, die sich selbst in den lyrischen Balladen zeigte.