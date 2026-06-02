„Was spielen wir?“, fragt Gerd Walther. Das Arnstädter Jazz-Urgestein greift zum Saxofon und spielt die ersten Töne an. Harald Benkert, im Hauptberuf Musiklehrer, stimmt mit dem Akkordeon ein. Klaus Müller, den viele als Schlagerinterpret kennen, rockt mit der Gitarre. KC Kaufmann fällt mit dem Schlagzeug ein. Und Peter Nicol gesellt sich mit einem weiteren Saxofon dazu. Schnell haben die Musiker einen gemeinsamen Rhythmus gefunden, spielen sich die Töne wie Bälle zu.