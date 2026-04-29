Vom 23. bis 26. April waren die renommierten Jazzmusiker Hansjörg Fink, Gero Körner, Thorsten Skringer und Lorenzo Ludemann zu Gast. Sie arbeiteten sowohl mit der Nachwuchsformation „Better in Pink“ als auch mit der „Think Pink Big Band“, beide unter der erfolgreichen Leitung von Anna Albu. Bereits zum zweiten Mal fand der Workshop mit den Profis statt, die den Orchestern eine bemerkenswerte Entwicklung seit dem ersten Zusammentreffen vor gut zwei Jahren bescheinigten.