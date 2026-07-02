Kim Kardashian und Kanye West (2014)

Der Medienstar Kim Kardashian (33) und Rapper Kanye West (36) laden am 24. Mai 2014 zu ihrer Hochzeit auf eine historische Festung in Florenz ein. Vor etwa 200 Gästen singt der weltbekannte Tenor Andrea Bocelli beim Einzug der Braut. Sie trägt ein weißes Haute-Couture-Spitzenkleid von Givenchy und einen langen Seidenschleier, West einen maßgeschneiderten Givenchy-Smoking. Zum ersten Tanz spielt Sänger John Legend dem Paar sein "All of Me".

Am Vorabend wird bereits mit einer prunkvollen Feier im Spiegelsaal von Schloss Versailles bei Paris auf ihre Trauung eingestimmt – inklusive eines Auftritts von Lana del Rey ("Summertime Sadness"). Für die mehrtägigen Feierlichkeiten steht eine Summe von 21 Millionen Dollar im Raum.

Amal Alamuddin und George Clooney (2014)

Am 27. September 2014 geben sich die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin (36) und Hollywood-Star George Clooney (53) in einem Luxushotel in Venedig das Jawort. Bis in die Nacht feiern sie mit rund 120 Gästen in einem Palazzo am Canal Grande.

Mit dabei sind unter anderem Clooneys Hollywood-Kollegen Robert De Niro, Matt Damon, Bill Murray, das frühere Supermodel Cindy Crawford und U2-Sänger Bono. Die Kosten des mehrtägigen Festprogramms werden auf 4,6 Millionen Dollar geschätzt.

Meghan Markle und Prinz Harry (2018)

Für maximale Bühne sorgen die Royals: Am 19. Mai 2018 schreitet US-Schauspielerin Meghan Markle (36) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor an der Seite von Prinz Charles (heute König Charles III.) in Richtung Altar, wo Prinz Harry (33) etwas nervös auf sie wartet.

Markles weißes Givenchy-Brautkleid der britischen Designerin Clare Waight Keller ist bodenlang und schlicht. Die Tiara auf ihrem Kopf ist eine Leihgabe von Königin Elizabeth II. Unter den 600 Gästen sind neben der Queen und der königlichen Familie viele Prominente aus Showbiz und Sport wie die Clooneys, David und Victoria Beckham, Elton John, Oprah Winfrey und Serena Williams.