Der Januar liegt hinter uns. Ein guter Zeitpunkt also, zu schauen, was aus den Neujahrsvorsätzen geworden ist. Für mich heißt das, ich kann meine selbstauferlegte Vier-Wochen Januar Challenge nun offiziell für beendet erklären. Einen Monat lang habe ich auf Zucker verzichtet. Die Idee dazu kam mir im Dezember: Verloren zwischen Lebkuchen, Plätzchen und Schokoadventskalender beschloss ich, dass ich einen klaren Cut möchte. Einfach nur weniger Süßkram zu essen, so hatte ich das Gefühl, würde nach diesem Zuckerrausch für mich nicht gut funktionieren. Zu schnell wird aus einem Nachtisch hier, oder dem Stück Kuchen da, wieder eine „Überdosis“ Zucker. Also wollte ich dem Zucker entsagen – zumindest eine Zeit lang mal. Keine Schoki, keine Softdrinks, keine süßen Snacks. Vier Wochen Zucker-Entzug, drastisch ausgedrückt. Ich wollte einfach mal schauen, ob ich das kann und wie groß der Einfluss vom Zucker im Alltag wirklich ist.