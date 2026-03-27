Sie ging als 13-Jährige mit ihrer Mutter zu den Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig auf die Straße. Mit 26 Jahren schrieb Jana Hensel dann ein autobiografisches Buch über ihre Jugend und die Anpassungen der „Zonenkinder“ an die westdeutsche Kultur – und wurde zur prägenden Stimme ihrer Generation. Heute, fast 25 Jahre später, zieht sie eine ernüchternde Bilanz: Die Wiedervereinigung sei im Grunde gescheitert.