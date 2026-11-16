An Brosnans viertem Film, dem überdrehten Spektakel "Stirb an einem anderen Tag" (2002), scheiden sich die Geister. Grund dafür sind alberne Actionszenen mit vielen Spezialeffekten und ein unsichtbares Auto. Anschließend wagten die Produzenten einen Neustart der Reihe - ohne Brosnan.

Daniel Craig (2006-2021):

Daniel Craig wurde anfangs skeptisch beäugt und war zudem Opfer einer Internetkampagne. Doch als er in den ersten Szenen von "Casino Royale" (2006) zu sehen war, änderte sich das abrupt. Der Film zeigt Bonds ersten Einsatz und überzeugte Kritiker wie Publikum. Craigs Bond war rau, sehr körperlich und verwundbar.

Obwohl er nur fünf Filme drehte, war Craig die längste Zeit am Stück Bond - 15 Jahre ab seiner Vorstellung als 007. "Skyfall" (2012) spielte als erster Bond-Film mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Nach seinem vierten, "Spectre" (2015), sah es nach Abschied aus. Doch Craig drehte noch "Keine Zeit zu sterben" (2021). Dass Bond im Film ironischerweise genau das passierte, ging vielen Zuschauern zu weit.

Weitere Bond-Darsteller:

Übrigens: Der allererste James Bond vor der Kamera war nicht Connery, sondern der US-Amerikaner Barry Nelson. Er spielte den Agenten 1954 in einer Fernsehverfilmung von Flemings erstem Bond-Roman "Casino Royale" - als Amerikaner namens "Jimmy" Bond.

1967 kam "Casino Royale" als überdrehte Parodie ins Kino, mit David Niven als in die Jahre gekommenem Sir James Bond und mehreren weiteren Bonds. Erst 1999 kamen die Rechte nach einer Einigung mit Sony zu den Bond-Machern.