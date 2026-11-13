«James Bond will return» Die Suche nach James Bond - und wer fast 007 geworden wäre

Auch ein späterer Star fiel durch: Sam Neill ("Jurassic Park") nahm 1986 am Bond-Casting teil, der Neuseeländer konnte Produzent Albert "Cubby" Broccoli aber nicht überzeugen. Den Zuschlag bekam zunächst Pierce Brosnan, dessen NBC-Serie "Remington Steele" gerade abgesetzt worden war.

Fotos von Brosnans Vertragsunterzeichnung waren bereits im Kasten, als NBC in letzter Minute die Option auf eine Verlängerung zog. Brosnan musste passen. Die Rolle bekam Timothy Dalton, den die Produzenten schon Ende der 60er-Jahre in Betracht gezogen hatten. Als Dalton 1994 ausstieg, kam Brosnan doch noch zum Zug.

Henry Cavill war zu jung

Vor Daniel Craigs Verpflichtung 2005 wurde erstmals auch im Internet über den nächsten Bond spekuliert. Als Favorit galt jahrelang Clive Owen ("Gosford Park"), zumindest bei den Wettbüros. Owen erzählte später, ihm sei die Rolle nie angeboten worden.

Zu den Kandidaten, die tatsächlich am Casting teilnahmen, gehörte der damals noch unbekannte Henry Cavill. Dessen Test gefiel zwar Regisseur Martin Campbell, doch mit 22 Jahren hielten ihn die Bond-Macher für zu jung. Cavill wurde später als "Superman" bekannt. Viele Fans würden den heute 43-Jährigen gern als 007 sehen. Als ernsthafter Kandidat galt er zuletzt nicht mehr.

Gut möglich, dass bei der offiziellen Verkündung ein Name auftaucht, den niemand auf dem Schirm hatte. Villeneuve wird sich bis dahin weitere Fragen gefallen lassen müssen. Am Ende des GQ-Gesprächs bat ihn der Moderator, einmal für Robert Pattinson zu zwinkern und zweimal für Callum Turner. Villeneuve lachte und hielt sich die Hand vors Gesicht. "Es ist schwer, nicht zu blinzeln."