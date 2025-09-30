Am Sonntagnachmittag in der sehr gut gefüllten Jakobuskirche gaben Jakobuskantor Hans-Jürgen Freitag, die auf großen Bühnen präsente Mezzosopranistin Christina Bock und der virtuos Baritonsaxofon spielende Erik Robisch ein Konzert des Brückenschlages von barocker Kirchenmusik hin zum soften Jazz. Das Konzertmotto „Wandern durch Klanglandschaften von Johann Sebastian Bach bis Jazz“ machte den Musikern an Orgel und Saxofon und der Sängerin mit markanter Stimme spürbar große Lust, in der Jakobuskirche im Konzert darzustellen, was sehr unterschiedliche Klanglandschaften dem Publikum zum Staunen und Genießen zu bieten haben.