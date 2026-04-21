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  6. Piko verabschiedet langjährige Mitarbeiter

Jahrzehnte der Treue Piko verabschiedet langjährige Mitarbeiter

Mit einer Feierstunde hat die Piko mehrere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Jahrzehnte der Treue: Piko verabschiedet langjährige Mitarbeiter
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Leiter Versand Marco Freund, Sabine Vorndran, CEO Rainer Landwehr, Ramona Lorenz, Leiter Endfertigung Matthias Merzbacher, Simone Peter, Gesellschafter Dr. René F. Wilfer, André Rosenkranz, Technischer Leiter Günter Heilmann (es fehlt Bernd Eichhorn) Foto: Piko Spielwaren GmbH

Gemeinsam mit Gesellschafter René Wilfer würdigte die Geschäftsführung deren jahrzehntelangen Einsatz am Standort Sonneberg.

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Viele der verabschiedeten Mitarbeiter haben über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung des Unternehmens begleitet – teils mit Wurzeln, die bis in die Zeit vor der Wende zurückreichen. Entsprechend persönlich fiel der Abschied aus.

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Mit Know-how und Herzblut aus Sonneberg unterstützt Piko die Restaurierung der E-Lok 103 233 – ein starkes Zeichen für gelebte Eisenbahnkultur.

„Diese Lebensläufe stehen für das, was Piko ausmacht: Erfahrung, Verlässlichkeit und eine tiefe Verbundenheit mit unserem Unternehmen und der Region“, sagte Geschäftsführer Rainer Landwehr.

„Mit ihrem Ausscheiden verlieren wir nicht nur Fachkräfte, sondern Menschen, die Piko über viele Jahre geprägt haben. Dafür gilt ihnen unser großer Respekt und aufrichtiger Dank.“

Gleichzeitig blickt das Unternehmen nach vorn: Um die erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen, werden kontinuierlich neue Fachkräfte gesucht und eingestellt.