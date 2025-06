Jahrfeier-Wochenende: Wölfershausen blickt auf 1200 Jahre zurück

Der Start in die 1200-Jahr-Feier von Wölfershausen ist am vergangenen Freitag nicht zu überhören gewesen: Während sich das Festzelt auf dem Sportplatz bereits gut gefüllt und die Ehrengäste wie Thüringens Ministerin Beate Meißner an den Biertischen Platz genommen hatten, schossen die Mitglieder des Schützenvereins Ritterschlag Bibra draußen die symbolischen Salutschüsse in den Himmel dieses Sommerabends. Damit gaben sie den Start frei für die Veranstaltung und das gesamte Festwochenende. Mehr noch: In so manchem Grußwort wurde betont, dass es ja „1200 Jahre Wölfershausen“ heiße. Somit sei das gesamte Jahr 2025 ein Jubiläumsjahr. Deshalb müsse das Feiern auch nach diesem einen Wochenende nicht aufhören. Ideen dazu haben die Wölfershäuser sicherlich – was sie ja bereits mit dem abwechslungsreichen und liebevoll gestalteten Wochenende bewiesen haben. Was da alles geboten wurde in der 300-Seelen-Gemeinde des Grabfeldes, war aller Ehren wert. Und ein Gemeinschaftswerk zahlreicher helfender Hände.