So ein Tag, so wunderschön wie heute: Die Sonne strahlte am Sonntag in voller Pracht - genauso ein Strahlen stand in den Gesichtern der Organisatoren und Umzugsteilnehmer anlässlich der 1150-Jahrfeier im Rhönblick-Ortsteil Gerthausen. Mit Beifall und winken, mit Foto- und Filmaufnahmen bekundeten die zahlreichen Zuschauer, die rechts und links die Straßen säumten, beim Festumzug ihr Interesse.