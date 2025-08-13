Jahrfeier steht bevor: Oberweid geht in den Feier-Modus

Unikat: Open-Air-Orgel
Mit einem Festgottesdienst, moderiert durch Pfarrer Alfred Spekker und Regionalbischof Tobias Schüfer, beginnt der Sonntag, 24. August, um 10.30 Uhr im Festzelt. Dabei zu sehen und zu hören sein wird die einzigartige, mobile Open-Air-Orgel der Firma Hoffmann und Schindler aus Ostheim. Ein Festschmaus zur Mittagsstunde schließt sich an. Am Nachmittag stehen Versorgung mit Kaffee und Kuchen, Basteln und Hüpfen für Kinder und ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Band „Becherklang“ und moderner Blasmusik auf dem Programm. Eintrittskarten gibt es vor Ort. Um 19.30 Uhr spielen die „Achtzylinder“ zum Ausklang von „1225+5 Jahre Oberweid“ und runden so das Treiben würdig ab. „Wir freuen uns auf jeden Gast und hoffen, dass viele die Möglichkeit nutzen, Oberweid zum Geburtstag einen oder mehrere Besuche abzustatten. Gemeinsam mit den Einwohnern wollen wir unseren Ort von seiner besten Seite präsentieren“, lädt der Bürgermeister jedermann ein. Neben der Möglichkeit, Eintrittskarten online unter www.eventfrog.de zu erwerben, gibt es Vorverkaufsstellen an folgenden Orten: Oil-Tankstelle Kaltensundheim, Baustoffmarkt Geisa, Allfinanz Hilders, Pfarramt Frankenheim, Tankstellen Leubecher Tann und Dermbach, Gasthof „Zur Post“ Oberweid.