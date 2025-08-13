Jahrfeier steht bevor: Oberweid geht in den Feier-Modus

Am Samstag, 23. August, geht es von 11 bis 17 Uhr mit dem Rhöner Markttag weiter. Die Frankenheimer Straße verwandelt sich dazu in eine Händlermeile mit Waren aller Art. Auf dem Dorfplatz Am Küppel findet am Nachmittag ab 13 Uhr ein Kinderfest mit „Disco Mühle“ statt – mit Bühnenprogramm im Festzelt, Basteln, Schminken, Spielen und Hüpfburg. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für 13 und 15 Uhr sind Dorfführungen für Interessierte geplant – hier kann man mehr zu Geschichte und Sehenswürdigkeiten erfahren. Parkplätze für Besucher des Markttages sind ausgeschildert – die Frankenheimer Straße ist Fußgängerzone. Abends geht es im Festzelt ab 21 Uhr mit der legendären Band „Dorfrocker“ weiter. Eintrittskarten gibt es online, an den Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse. Die Musikgruppe aus Unterfranken war mehrfach hierzulande zu Gast – bekannt ist ihr Partyrock, mit dem sie immer wieder aufs Neue ihre Fans begeistern. Man darf gespannt sein, was Phillipp, Tobias und Markus diesmal an Unterhaltung mitbringen. Auch hier muss niemand hungrig und durstig nach Hause gehen. Für die eigene Anreise stehen Parkplätze zur Verfügung – ein Shuttlebus-Service durch umliegende Ortschaften ist vorbereitet.