Jahrfeier steht bevor Oberweid geht in den Feier-Modus

Oberweid feiert jetzt sein Ortsjubiläum mit Bonus: 1225 Jahre plus fünf. Das Dorf bietet ein überaus gut bestücktes Programm – vier Tage lang. Was ist da alles los?

 
1
Von 2020 auf dieses Jahr verschoben – vom 21. bis 14. August 2025 feiert Oberweid den Geburtstag „1225 plus 5“. Foto: Gemeinde Oberweid

Die Vorfreude in Oberweid ist kaum mehr zu bremsen: In Familien, Vereinen, Freundeskreisen gibt es seit Wochen nur ein Thema – die vom 21. bis 24. August bevorstehende Jahrfeier. 2024 schon hatte sich ein Festkomitee gegründet, nachdem der Gemeinderat entschieden hatte, die aufgrund der Pandemie ins Wasser gefallene, eigentlich 2020 anstehende Jahrfeier im Sommer 2025 nachzuholen. Das Jubiläum nennt man nun einfach „1225+5 Jahre Oberweid“. Eingeladen zu dieser großen Geburtstagsfete ist jedermann – ob aus der Rhön oder darüber hinaus, ob aus Thüringen oder den angrenzenden anderen Bundesländern im Dreiländereck.

Das Dorf im Weidtal freut sich auf viele Gäste. Foto: Tino Hencl

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um jetzt den Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung zu begehen. Auf 23. Dezember 795 datiert eine Schenkungsurkunde ans Kloster Fulda, in welcher erstmals von einer Ansiedlung im Weidtal die Rede ist. Seitdem hat das Dorf vielerlei Entwicklungen genommen und agiert heute als eigenständige Gemeinde innerhalb der Verwaltungsgeinschaft Hohe Rhön. Geprägt wird Oberweid durch ein vielfältiges Vereins-, Kultur- und Veranstaltungsleben, eine eng miteinander verknüpfte Dorfgemeinschaft sowie eine gute gewerbliche und infrastrukturelle Entwicklung. Vielen ist Oberweid auch als Macher eines touristischen Highlights und vieler Veranstaltungen um dieses herum bekannt: Noahs Segel. Mit dem Straßenbau entlang der kompletten Ortsdurchfahrt sowie gegenwärtig dem Bau einer neuen Kläranlage macht das Weid-Dorf mit seinen knapp 500 Einwohnern in den letzten Jahren von sich reden.

Tradition: Backhausfest zum Start

Auch dies alles kann jetzt gefeiert werden. Ein umfangreiches Programm wurde auf die Beine gestellt. Viele Stunden tagte das Festkomitee. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Wir haben viele schöne Veranstaltungen vorbereitet, zu denen jeder willkommen ist. Möglich ist das, weil viele Einwohner mithelfen wollen, die Jahrfeier zum unvergesslichen Erlebnis zu machen. Dafür spreche ich allen Mitwirkenden schon jetzt einen großen Dank aus, insbesondere den Festkomitee-Mitgliedern und den zahlreichen Sponsoren“, betont Bürgermeister Tino Hencl. Die Schirmherrschaft fürs Fest übernahm übrigens Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt.

Los geht es Donnerstag, 21. August, um 18 Uhr in der Ortsmitte mit dem Backhausfest, einem Traditionsfest. Die Straße wird gesperrt, zur Fußgängerzone und zum Festplatz mit Sitzmöglichkeiten. Neben „Zwübbelsploatz“ frisch aus dem Backofen werden Bratwürste und Steaks sowie Getränke angeboten. Musik und gute Unterhaltung sind inklusive. Am Freitag, 22. August, geht es Punkt 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus weiter: Hier findet mit der Festgala die offizielle Eröffnung der Jahrfeier statt. Zu den Ehrengästen gehören unter anderem Staatssekretär Marcus Malsch in Vertretung des Ministerpräsidenten, mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Landrätin Peggy Greiser, VG-Chef Erik Thürmer, Bürgermeister der Region sowie Vertreter von Institutionen. Der Eintritt für alle ist frei. Das Publikum erwartet ein eineinhalbstündiges Programm mit Grußworten, Festvortrag, Ehrungen sowie Unterhaltungsbeiträgen.

Die Festschrift gibt es für 5 Euro Schutzgebühr. Sie enthält auch spannende Geschichten, die man über Online-Codes aufrufen kann. Foto: privat

Im Mittelpunkt steht die Festschrift, die eigens zum Geburtstag aufgelegt wurde und in der Interessantes aus der Ortsgeschichte sowie Aktuelles zum Dorfgemeinschaftsleben zu erfahren ist. Die Festschrift sowie Souvenirs können im Anschluss und an den darauffolgenden Tagen erworben werden. Sie ist erhältlich gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro, inklusive ist das oben abgebildete Postkartenmotiv.

Für Ehrengäste und Sponsoren findet anschließend ein Dinner statt – währenddessen öffnet das Festzelt am Sportplatz. Hier geht es ab 21 Uhr mit der Antenne-Thüringen-Party weiter – mit zahlreichen Einlagen und Höhepunkten. Eintrittskarten gibt es online, an den Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse. Zu erleben sein werden unter anderem die Helene-Double-Dance Show, die LED-Show „Cyber Lights“ von Project PQ, dazu viel Musik und Unterhaltung mit bekannten Radio-Moderatoren. DJ „Apartment 53“ wird zum Ausklang zusätzlich allen Gästen kräftig einheizen. Für Speis und Trank ist gesorgt, ebenso gibt es Sitzmöglichkeiten. Ausreichend Parkplätze sind ausgeschildert.

Am Samstag, 23. August, geht es von 11 bis 17 Uhr mit dem Rhöner Markttag weiter. Die Frankenheimer Straße verwandelt sich dazu in eine Händlermeile mit Waren aller Art. Auf dem Dorfplatz Am Küppel findet am Nachmittag ab 13 Uhr ein Kinderfest mit „Disco Mühle“ statt – mit Bühnenprogramm im Festzelt, Basteln, Schminken, Spielen und Hüpfburg. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für 13 und 15 Uhr sind Dorfführungen für Interessierte geplant – hier kann man mehr zu Geschichte und Sehenswürdigkeiten erfahren. Parkplätze für Besucher des Markttages sind ausgeschildert – die Frankenheimer Straße ist Fußgängerzone. Abends geht es im Festzelt ab 21 Uhr mit der legendären Band „Dorfrocker“ weiter. Eintrittskarten gibt es online, an den Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse. Die Musikgruppe aus Unterfranken war mehrfach hierzulande zu Gast – bekannt ist ihr Partyrock, mit dem sie immer wieder aufs Neue ihre Fans begeistern. Man darf gespannt sein, was Phillipp, Tobias und Markus diesmal an Unterhaltung mitbringen. Auch hier muss niemand hungrig und durstig nach Hause gehen. Für die eigene Anreise stehen Parkplätze zur Verfügung – ein Shuttlebus-Service durch umliegende Ortschaften ist vorbereitet.

Unikat: Open-Air-Orgel

Mit einem Festgottesdienst, moderiert durch Pfarrer Alfred Spekker und Regionalbischof Tobias Schüfer, beginnt der Sonntag, 24. August, um 10.30 Uhr im Festzelt. Dabei zu sehen und zu hören sein wird die einzigartige, mobile Open-Air-Orgel der Firma Hoffmann und Schindler aus Ostheim. Ein Festschmaus zur Mittagsstunde schließt sich an. Am Nachmittag stehen Versorgung mit Kaffee und Kuchen, Basteln und Hüpfen für Kinder und ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Band „Becherklang“ und moderner Blasmusik auf dem Programm. Eintrittskarten gibt es vor Ort. Um 19.30 Uhr spielen die „Achtzylinder“ zum Ausklang von „1225+5 Jahre Oberweid“ und runden so das Treiben würdig ab. „Wir freuen uns auf jeden Gast und hoffen, dass viele die Möglichkeit nutzen, Oberweid zum Geburtstag einen oder mehrere Besuche abzustatten. Gemeinsam mit den Einwohnern wollen wir unseren Ort von seiner besten Seite präsentieren“, lädt der Bürgermeister jedermann ein. Neben der Möglichkeit, Eintrittskarten online unter www.eventfrog.de zu erwerben, gibt es Vorverkaufsstellen an folgenden Orten: Oil-Tankstelle Kaltensundheim, Baustoffmarkt Geisa, Allfinanz Hilders, Pfarramt Frankenheim, Tankstellen Leubecher Tann und Dermbach, Gasthof „Zur Post“ Oberweid.

Für Karneval-, Kirmes- und Vereinsfreunde gibt es ein besonderes Angebot: Wer mit mindestens zwölf Personen in einheitlichen Vereins-T-Shirts zur Antenne-Thüringen-Party oder zu den Dorfrockern erscheint, erhält pro Abend einen Wertgutschein in Höhe von 25 Euro für die Gruppe. Wenn die Tickets im Vorverkauf statt an der Abendkasse gekauft werden, erhöht sich der Gutscheinwert um fünf Euro auf 30 Euro pro Abend. Interessierte Gruppen werden gebeten, sich kurz per E-Mail unter jahrfeier2025@gmail.com zu melden.

Die Oberweider freuen sich auf viele bunte Vereinsgruppen und ein unvergessliches Festwochenende in ihrem Dorf.