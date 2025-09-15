Gemeinsam mit den Freunden aus Meyssac boten am Sonntag 40 Händler – so viele wie noch nie – ihre Waren feil, während in einigen Höfen die Geschichte des Ortes in Ausstellungen gezeigt wurde. Die Wetterprognosen ließen viele zittern, doch um 11 Uhr brach die Sonne durch die Wolken und bescherte den Bettenhäusern und ihren Gästen einen wunderschönen 14. Markttag. Scharten sich früher die Händler rings um die alte Schule und die Kirchburg, so säumten dieses Mal die Stände auch die Straße bis hinter das frühere Gemeindeamt.