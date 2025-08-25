Was für ein Fest! Nicht nur, dass die Oberweider außergewöhnliche 1225 plus 5 Jahre Dorfgeschichte feierten, sondern auch wie sie das kurzweilige Festwochenende gemeinsam auf die Beine gestellt hatten, beeindruckte. Hier wurde in den vergangenen Wochen und Tagen spürbar Dorfgemeinschaft gelebt. Am Sonntag, dem letzten Akt der viertägigen Feier, kamen zunächst etwa 170 Besucher zum Gottesdienst mit Regionalbischof Tobias Schüfer. Noch bis zum Glockenläuten wurden noch Tische und Bänke gerückt. Pfarrer Alfred Spekker freute sich und hatte dann augenzwinkernd einen Tipp parat: Man solle doch in jede Kirche eine Theke einbauen, dann wären alle Gottesdienst gut besucht. Für die musikalische Ausgestaltung der Andacht sorgte derweil die einzigartige Lkw-Orgel der Orgelbaufirma Schindler aus Ostheim mit Organist Max Wedjelek aus Birx sowie dem Kirchenchor „Harmonie“. Ehrengast war an diesem Tag die SPD-Landtagsabgeordnete Janine Merz.