Ein Highlight wird sodann am Sonntag, 22. September, von 10 Uhr bis 17 Uhr der Tag der offenen Höfe mit vielen zusätzlichen Schaustellern, Handwerkern und Verkäufern sein. Musikalisch umrahmt wird dieser Tag mit zünftiger Blasmusik im Ort sowie im Festzelt.

Kesselfleisch, das legendäre Märchen der Kirmesgesellschaft sowie DJ Hilmar runden ab 17.30 Uhr das Festwochenende ab.

In der ersten August-Woche startet der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen. Der Eintritt für die 80er-/90er-Party mit Adi Rückewold am 20. September kostet 10 Euro, für den Partyabend am 21. September mit der Band „Rhöner Gaudi“ 12 Euro. Kombitickets für beide Veranstaltungen gibt es für 18 Euro.

Die Tickets gibt es in der Landmetzgerei Chilinski in Kaltenlengsfeld, bei Büchner-Moden in Kaltennordheim, in der Leubecher-Tankstelle in Dermbach, bei der H & H Immobilien GmbH in Klings sowie online unter https://shop.ticketpay.de/TB10ZLFV.

*Franziska Jahn kümmert sich für den Kultur- und Heimatverein Klings um die Öffentlichkeitsarbeit für die 1155-Jahrfeier.