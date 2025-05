Folgt man einem gewissen Friedrich Engels, nach dem in Kieselbach eine ansehnliche Straße benannt ist, dann geht es bei Geschichte hauptsächlich um das, was davon aufgeschrieben ist. Hier hat der Hersfelder Benediktiner-Abt Willibold sich am 18. Juni 1155 verdient gemacht und das Dorf in einer lateinisch geschriebenen Urkunde erstmals erwähnt. Da im gleichen Schriftstück und ebenfalls erstmalig die Krayenburg auftaucht, sind Verwechslungen unwahrscheinlich: Hier – genauer gesagt im Staatsarchiv Marburg – liegt ein beglaubigter Geburtsschein vor. Man schrieb Ort und Berg noch etwas anders, aber nach dem 30-jährigen Krieg findet man Abweichungen von der Form „Kieselbach“ nur noch bei Lese- und Rechtschreibschwäche des Verfassers.